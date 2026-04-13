Che vento sulla Puglia | arriva l’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la regione Puglia, prevista per oggi. Secondo il comunicato, ci saranno venti intensi che potrebbero causare disagi e situazioni di rischio. La segnalazione riguarda principalmente le aree costiere e interne, dove si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

Allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Puglia per la giornata odierna. L’evento previsto sono venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali.Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Per questo motivo è stata emessa un’allerta gialla. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Che vento sulla Puglia: arriva l’allerta meteo della Protezione Civile Maltempo: zona centrosud della Puglia in allerta vento, per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è, in parte, la... Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia con validità fino alle 14. Maltempo: in arrivo Harry, allerta meteo in provincia di Messina, scuole chiuse