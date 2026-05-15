Your browser does not support the HTML5 Audio element.00:00Salve a tutti, sono il dottor Lori Pinzani, psicologo psicoterapeuta di Firenze. Ehm, riprendiamo dopo un periodo in cui non ci siamo sentiti per opportunità festive, diciamo così, riprendiamo i nostri contatti. Ehm, l'argomento che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Psicologia, l'importanza della prevedibilità \ Podcast

Leggi anche: La dieta del buon umore: cosa mettere nel piatto quando arriva la tristezza

Psicologia, l'importanza del buon umore nello splendido rischio che è la vita \ Podcast[06:47] Qualunque tema di difficoltà nell'ambito della nostra esistenza ha delle prospettive. Cioè, qualunque argomento ha degli aspetti positivi e altri aspetti negativi. La prevalenza degli aspetti ... firenzetoday.it

L'importanza del Lavoro Ombra (Parte 2) reddit

FARMACIA INVERNIZZI DELLA DR.SSA INVERNIZZI MARIACRISTINA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Fibromialgia: l’importanza del supporto psicologicoCoinvolta anche la dimensione emotiva, relazionale e identitaria. L'approfondimento con la psicologa e psicoterapeuta Veronica Tranchida. insanitas.it