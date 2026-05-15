Psicologia l' importanza del buon umore nello splendido rischio che è la vita Podcast
Your browser does not support the HTML5 Audio element.00:00Salve a tutti, sono il dottor Lori Pinzani, psicologo psicoterapeuta di Firenze. Ehm, riprendiamo dopo un periodo in cui non ci siamo sentiti per opportunità festive, diciamo così, riprendiamo i nostri contatti. Ehm, l'argomento che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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