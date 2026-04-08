Your browser does not support the HTML5 Audio element. 00:00Salve a tutti, sono il dottor Loris Pinzani, psicologo e psicoterapeuta di Firenze e ci apprestiamo come di solito oramai da alcuni anni a parlare di argomenti di psicologia in esso personalità e psicologia sociale con tutto quello che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Psicologia, le crisi personali per sensibilità e solitudine \ Podcast

Macron scherza a Davos: È un periodo di pace, stabilità e prevedibilità – Il video(Agenzia Vista) Davos, 20 gennaio 2026 "È un periodo di pace, stabilità e prevedibilità.

Double Your Sales, Doug Brown’s Blueprint for Predictable, Scalable Growth

Temi più discussi: La psicoterapeuta Francesca Cardini racconta l'importanza della compassione nella relazione con il proprio bimbo; Autismo: ecco quali sono i campanelli d’allarme cui prestare attenzione; Giornata Nazionale dell’Ascolto: sostenere la partecipazione giovanile; Trading e psicologia: la sfida di gestire le perdite in un contesto di crisi.

Psicologia, l'importanza della prevedibilità \ Podcast[12:39] A questo punto, la cosa più intensa che possiamo dire è vera è che quanto l'altro è prevedibile, quindi affidabile, l'abbiamo già detta questa consecutività, cambia noi, ma Quanto noi lo siamo ... firenzetoday.it

L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vitaIn occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, il dibattito internazionale pone al centro il tema della prevenzione precoce, ricordando che il benessere mentale è un percorso che ... iodonna.it

Psicologia quotidiana Francesca Cardini - facebook.com facebook

Grazie al progetto scolastico Il cervello che inganna, ad alcuni studenti del IV anno di un istituto superiore di Foggia sono state sottoposte le immagini particolari della Gestalt - la psicologia della forma e della rappresentazione. «Instillare in ogni individuo, e so x.com