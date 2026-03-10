La dieta del buon umore | cosa mettere nel piatto quando arriva la tristezza

Quando la tristezza si fa sentire, molte persone cercano sollievo anche attraverso ciò che mettono nel piatto. La dieta del buon umore suggerisce di integrare alimenti ricchi di serotonina, Omega-3, magnesio e di favorire il microbiota intestinale. Questi elementi sono spesso citati come possibili alleati naturali per migliorare il benessere emotivo. È importante conoscere quali scelte alimentari possano influenzare lo stato d’animo quotidiano.

Articolo. Dalla serotonina agli Omega-3, passando per microbiota e magnesio: come l’alimentazione può aiutare il cervello a ritrovare equilibrio nei momenti di malinconia Evolutivamente, la tristezza non è un errore. Quando subiamo una perdita, il nostro corpo entra in «risparmio energetico». Ci costringe a rallentare e a ritirarci per elaborare l’accaduto. A livello neurobiologico, questo stato altera l’equilibrio di neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina: quando i loro livelli scendono, il mondo appare letteralmente meno colorato ed è qui che il cibo diventa spesso un tentativo di «auto-cura» biochimica. La risposta del corpo al trauma o al disagio della mente che soffre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

