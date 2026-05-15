Due cacciamine italiani verso il Golfo Altri 45 giorni di tregua tra Israele e Libano Trump su Taiwan | Voglio che si calmino o scoppia una guerra – La diretta

Due cacciamine italiani sono diretti verso il Golfo, mentre viene annunciata una tregua di altri 45 giorni tra Israele e il Libano. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per Taiwan, affermando che desidera una riduzione delle tensioni per evitare uno scoppio di conflitto. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran sostiene qualsiasi iniziativa cinese finalizzata a diminuire le tensioni nella regione.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran guarda con favore a qualsiasi iniziativa della Cina volta a ridurre le tensioni regionali. «Qualsiasi azione intrapresa dalla Cina per migliorare la situazione sarà accolta positivamente dall’Iran», ha affermato, precisando inoltre che il tentativo di mediazione promosso dal Pakistan non può considerarsi fallito, pur attraversando una fase complessa. Lo riporta Iran International. Apre ai negoziati con gli Usa, anche se non si fida: «Stiamo cercando di mantenere il cessate il fuoco per dare una possibilità alla diplomazia». Araghchi ha anche spiegato che l’Iran discuterà con la Russia del futuro dell’uranio iraniano solo quando Teheran e Washington avranno compiuto progressi concreti sulla questione nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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