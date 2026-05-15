Due cacciamine italiani sono partiti da Augusta, con l’obiettivo di intervenire nello Stretto di Hormuz, dove la tregua tra Libano e Israele è stata prorogata di 45 giorni. La presenza militare italiana si inserisce in un contesto di tensione nella regione, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato la proroga della tregua tra i due paesi per altri 45 giorni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento o sulla durata dell’operazione.

Sono salpati da Augusta i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il "Crotone" e il "Rimini", sono diretti a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo Stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggingere il Golfo. Intanto si apprende che il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni: l'ha annunciato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due Paesi a Washington. La tregua, in vigore ufficialmente da metà aprile, non è mai stata realmente rispettata sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hormuz, salpati due cacciamine italiani. Gli Usa: prorogata di 45 giorni la tregua tra Libano e Israele

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