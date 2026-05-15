Secondo un articolo pubblicato da un quotidiano, alcuni medici esprimono preoccupazione riguardo a una campagna di comunicazione legata a un virus, ritenendola potenzialmente volta a stimolare un mercato. Si parla di un clima che potrebbe favorire l’introduzione di un nuovo vaccino, anche se uno degli scienziati coinvolti in una scoperta relativa a un ceppo di origine andina afferma che al momento il vaccino non è né utile né necessario. La discussione si concentra quindi su possibili strategie di marketing nel settore sanitario.

L’allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C’è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti; chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. La verità la dice Juan Bertoglio, internista immunologo cileno con esperienza quarantennale che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes. «Il problema principale, qui, è quella che io chiamo disinfodemia. Una epidemia o pandemia di disinformazione. Una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato». In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, a cui è bastato annunciare di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i profitti in Borsa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Propaganda sul virus per creare mercato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Un uomo rientrato dall'estero è stato ricoverato a Monza per il virus H9N2. Gli esperti spiegano perché si tratta di un episodio isolato e che non deve creare allerta: il virus non si trasmette tra esseri umani e la situazione è sotto controlloNelle ultime ore, l’attenzione della sanità pubblica si è concentrata sulla Lombardia, dove è stato isolato il primo caso umano in Europa di...

Festa della Donna, al Mercato Centrale di Firenze si può creare il proprio profumo su misuraUn viaggio tra essenze, memoria e identità per celebrare la Festa della Donna con un’esperienza fuori dall’ordinario.

Il recente focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Hondius ha riacceso i riflettori sulle possibili minacce virali. Il caso ha costretto l'imbarcazione a un attracco d'emergenza nel porto di Tenerife per avviare le delicate procedure di sbarco x.com

Hantavirus, Heather Parisi: Non andrò in lockdown e non mi farò vaccinare. Bassetti: Ha studiato su Facebook?Nel 2020, quando l'allora esecutivo in carica decise di chiudere tutto per preservare i cittadini dall'azione del Covid-19, si verificarono ... msn.com