Festa della Donna al Mercato Centrale di Firenze si può creare il proprio profumo su misura
Al Mercato Centrale di Firenze, in occasione della Festa della Donna, è possibile creare il proprio profumo su misura grazie a un laboratorio dedicato. L'iniziativa invita i partecipanti a esplorare diverse essenze, combinandole per realizzare una fragranza personale. L'evento offre un'esperienza sensoriale che coinvolge memoria e identità, rendendo speciale questa giornata di celebrazione.
Un viaggio tra essenze, memoria e identità per celebrare la Festa della Donna con un’esperienza fuori dall’ordinario. Domenica 8 marzo alle ore 16.30 il Mercato Centrale Firenze ospita “Note di testa, note di cuore”, un laboratorio sensoriale dedicato alla creazione di fragranze personalizzate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scegliere il profumo giusto per il proprio ragazzo può trasformarsi in un regalo di Natale davvero speciale.Scegliere il profumo giusto per il proprio ragazzo può trasformarsi in un regalo di Natale davvero speciale.
Capodanno cinese al Mercato Centrale di FirenzeTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un...
Tutto quello che riguarda Festa della Donna.
Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale della donna – il programma degli eventi; Festa della donna: ogni donna è tante donne; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; 8 Marzo Giornata Internazionale della donna.
Festa della donna a Roma: dai brunch agli spettacoli teatrali, tutti gli appuntamenti da non perdereRoma celebra la femminilità in occasione della Giornata Internazionale della Donna, attesa domenica 8 marzo. Con tanti eventi in programma, la Capitale è già in ... ilmessaggero.it
Festa della Donna, le tappe della parità di genere in ItaliaDal voto al divorzio, dalla parità al lavoro: la storia dei diritti delle donne italiane racconta conquiste che spiegano perché l’8 marzo conta ... dilei.it
FESTA DELLA DONNA Venerdì 6 marzo ci ritroviamo a Reggiolo per celebrare un traguardo fondamentale: gli 80 anni dal primo voto alle donne. Sarà una serata di musica e parole con l'energia del Coro delle Mondine di Novi. Non è solo un anniversari - facebook.com facebook