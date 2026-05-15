A Bedizzole, una donna di 92 anni ha evitato una truffa telefonica. I malintenzionati avevano chiamato sostenendo di essere in possesso di un hantavirus e chiedendo un pagamento per le cure. La donna ha capito che si trattava di una truffa e ha riagganciato senza dare seguito alla richiesta. La sua reazione ha impedito agli sconosciuti di ottenere denaro o informazioni. La telefonata è stata interrotta prima che si potessero verificare ulteriori dettagli.

A Bedizzole, dei malintenzionati hanno provato a truffare un'anziana di 92 anni che però non è cascata nel tranello ed ha riagganciato il telefono "Pronto nonna, ho l'hantavirus e sono stata contagiata, devi pagare le cure": È questa la nuova truffa telefonica che gira in riferimento al cosid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Pronto nonna, ho l'hantavirus, devi pagare le cure", 92enne di Bedizzole sventa una truffa telefonica e riaggancia

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