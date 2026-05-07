Napoletano senza scrupoli truffa una 92enne calabrese

Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver truffato una donna di 92 anni a Catanzaro. Secondo quanto ricostruito, avrebbe messo in atto una truffa basata sul pretesto di un incidente finto di un familiare, inducendo così la donna a consegnare denaro. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia cautelare.

Un 43enne residente in provincia di Napoli è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver truffato una donna di 92 anni a Catanzaro, usando il raggiro del cosiddetto "falso incidente" di un familiare.In questi casi, alla vittima viene fatto credere che un familiare sia rimasto coinvolto in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Poggibonsi: allarme truffe! Malviventi senza scrupoli ‘colpiscono’ con una mailE’ boom del phishing, l’imbroglio in cui i criminali informatici si spacciano per forze dell’ordine oppure per banche, poste, corrieri. Venezia, truffa 92enne fingendosi carabiniere: arrestato tunisino(LaPresse) La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata...