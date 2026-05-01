Pronostico Brentford-West Ham | finisce come in FA Cup

Sabato alle 16:00 si disputerà la partita tra Brentford e West Ham, valida per la trentacinquesima giornata di Premier League. L'incontro si giocherà in diretta televisiva e sarà seguito da analisi di statistiche e formazioni probabili. La sfida si presenta come una rivincita in coppa, riproposta anche nel campionato con il rischio di un risultato simile.

Brentford-West Ham è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. A quattro turni dalla fine il Brentford continua a coltivare ambizioni europee pur non vincendo una partita da oltre due mesi. Strano ma vero. Le Bees hanno un solo punto in meno della settima, il Bournemouth. E grazie allo strapotere inglese nel ranking Uefa (saranno parecche le squadre ad andare in Europa, soprattutto se l’Aston Villa dovesse vincere l’Europa League e chiudere quinto) la speranza non è ancora svanita del tutto. Lunedì scorso, nel frattempo, il Brentford ha interrotto la lunga serie di pareggi in campionato (cinque di fila) arrendendosi 2-1 a Old Trafford al Manchester United.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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