A Milano si intensificano le misure di sicurezza in vista delle celebrazioni per il secondo scudetto consecutivo conquistato dall’Inter. Sono stati predisposti specifici percorsi nelle zone centrali della città e allo stadio San Siro, con divieti di vendita e consumo di alcol nelle aree interessate. Le autorità hanno annunciato restrizioni temporanee per garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni di festa.

Milano, 14 maggio 2026 – La voglia di festeggiare, per la seconda e ultima volta dopo la vittoria del campionato, è grande. Nel 2024 le stime parlarono di circa 400mila persone in strada per salutare i campioni d’Italia. Difficile dire se si raggiungeranno gli stessi numeri fatto sta che che il Comune e la prefettura di Milano hanno messo a punto un dettagliato piano di sicurezza in vista della festa scudetto (e anche della Coppa Italia vinta mercoledì) dell'Inter, prevista domenica 17 maggio con la parata del pullman scoperto per le vie della città. https:www.ilgiorno.itmilanosportinterfesta-inter-le-reazioni-il-club-festeggia-sui-social-siamo-campioni-ditalia-fdio7qbv L’ultima novità è che in alcune aree del centro di Milano e nella zona di San Siro saranno vietati gli alcolici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter, sale l’attesa per la festa scudetto: ecco il percorso a Milano e i divieti. Niente alcol in centro e San Siro

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INTER, FESTA SCUDETTO CON MESSAGGIO A CONTE: ANTO', STIAMO GODENDO!

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