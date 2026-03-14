Pronostico e quote Virtus Bologna – Olimpia Milano Serie A 15-03-2026

Nella storia del derby italiano di pallacanestro, l’Olimpia Milano ha conquistato 126 vittorie, mentre la Virtus Bologna ne ha ottenute 98. In incontri disputati in casa, i biancoblù sono avanti con un bilancio di 67 successi contro 39. La sfida tra le due squadre si svolgerà il 15 marzo 2026, nella stagione di Serie A.

126 vittorie per l’Olimpia Milano, 98 per la Virtus Bologna, questo il bilancio complessivo del derby italiano di pallacanestro, ma in casa le Vu Nere sono in vantaggio per 67-39. La squadra di Dusko Ivanovic ha registrato risultati molto altalenanti ultimamente. In Serie A, dove guida la classifica, è reduce da tre vittorie consecutive, per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Virtus Bologna – Olimpia Milano, Serie A 15-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Virtus Bologna – Olimpia Milano, Eurolega 02-01-2026Virtus Bologna contro Olimpia Milano, ovvero il meglio di quanto può offrire il basket italiano in questo momento. Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streamingE’ il ‘Clasico’ del basket tricolore: stiamo parlando di Virtus Bologna-Olimpia Milano! Domani domenica 15 marzo alle ore 20:00 le due corazzate si... Tutti gli aggiornamenti su Virtus Bologna Temi più discussi: quote Virtus Bologna Partizan: il pronostico sugli emiliani; Serie B - 29ª giornata. Analisi e pronostici: equilibrio in alto, lotta salvezza accesissima; quote Bologna Roma: il pronostico sui giallorossi; Tabellino partita Virtus Entella vs Palermo. Virtus Bologna-Olimpia Milano, arriva il derby d’Italia: quando e dove vederloLa storica sfida vale una bella fetta di primo posto in classifica. Jakovljevic: Scenderemo in campo a viso aperto, con grinta e desiderio di vincere ogni duello ... msn.com DIRETTA/ Real Madrid Virtus Bologna (risultato finale 92-84): Blancos, allungo e vittoria! (5 marzo 2026)Diretta Real Madrid Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 5 marzo 2026: orario e risultato live della partita per l’Eurolega di basket. ilsussidiario.net Le ultime in casa Virtus Bologna. Coach Ivanovic senza "regia" nel big match contro Olimpia Milano - facebook.com facebook Virtus Bologna k.o. 82-88 contro il Partizan Belgrado x.com