Pronostico e quote Coco Gauff – Mirra Andreeva WTA Roma 12-05-2026

Il match tra Coco Gauff e Mirra Andreeva si svolgerà nella sessione serale sul campo centrale del torneo di Roma, con inizio previsto non prima delle 19:00, subito dopo il derby italiano tra Sinner e Pellegrino. La partita è programmata per il 12 maggio 2026 e rappresenta uno dei confronti più attesi della giornata. Le due tenniste si sfideranno in un incontro che aprirà la sessione serale del torneo.

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Coco Gauff e Mirra Andreeva apriranno la sessione serale sul campo centrale non prima delle ore 19:00 e comunque dopo il termine del derby italiano Sinner-Pellegrino. Nel turno precedente l’americana ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia conquistando una vittoria in rimonta contro la stella emergente Iva Jovic, mentre la russa ha dominato Elise. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Coco Gauff – Mirra Andreeva, WTA Roma 12-05-2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico e quote Mirra Andreeva – Marta Kostyuk, Finale WTA Madrid 02-05-2026Mirra Andreeva e Marta Kostyuk si giocheranno il titolo del WTA 1000 di Madrid non prima delle ore 17:00, in ogni caso dopo il termine della final... Pronostico e quote Mirra Andreeva – Victoria Mboko, WTA Miami 23-03-2026Mirra Andreeva, classe 2007, contro Victoria Mboko, classe 2006, il futuro del tennis femminile ad altissimo livello, che in parte è già presente ma... Argomenti più discussi: Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Sinja Kraus, WTA Roma 06-05-2026; Quote ATP Roma 2026. Jannik Sinner ancora favorito; Internazionali d’Italia 2026 2T: Paolini Jeanjean pronostico e dove vederla; Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Sinja Kraus WTA Roma 06-05-2026. WTA Roma 2026, Coco Gauff approda agli ottavi. Clamorosa eliminazione di SabalenkaIl sabato del singolare femminile del torneo di Roma è dedicato ai match dei sedicesimi della parte alta del tabellone. La rumena Cirstea fa saltare tutti ... oasport.it