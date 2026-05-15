Pronostico Chelsea-Manchester City | una maledizione da spezzare per Guardiola

Sabato alle 16:00 si gioca la finale dell’FA Cup 2025-26 tra Chelsea e Manchester City. La partita si svolge allo stadio di Londra e sarà trasmessa in diretta in chiaro. Le due squadre si sfidano in una finale che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio, con numerose notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili prima del match. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il trofeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chelsea-Manchester City è la finale dell’edizione 2025-26 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, diretta in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico. Per un giorno la rincorsa sull’Arsenal capolista in Premier League passerà in secondo piano. Il Manchester City e Pep Guardiola nella finalissima di FA Cup a Wembley hanno infatti l’occasione di (ri)fare una storica “doppietta”: vincere entrambe le coppe nazionali all’interno della stessa stagione, impresa riuscita soltanto a cinque squadre in passato, tra cui gli stessi Cityzens nel 2018-19. Haaland e compagni a marzo hanno già messo le mani sulla League Cup, battendo in finale quell’Arsenal a cui stanno provando in tutti i modi a soffiare una Premier che soltanto qualche settimana fa sembrava già archiviata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Manchester City: una “maledizione” da spezzare per Guardiola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Chelsea-Manchester City: Guardiola fiuta il colpaccioCon la bava alla bocca dopo lo stop dell’Arsenal, il Manchester City fa visita al Chelsea per portarsi a sei punti di distacco dai Gunners di Arteta,... Leggi anche: Pronostico Newcastle-Manchester City: Guardiola deve cambiare obiettivo Pronostico del punteggio di Man City contro Arsenal reddit Chelsea-Manchester City pronostico e quote Finale FA CupChi vincerà la Finale di FA Cup 2026? Scopri il pronostico su Chelsea-Manchester City con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto. calciomercato.com