Pronostico Chelsea-Manchester City | una maledizione da spezzare per Guardiola
Sabato alle 16:00 si gioca la finale dell’FA Cup 2025-26 tra Chelsea e Manchester City. La partita si svolge allo stadio di Londra e sarà trasmessa in diretta in chiaro. Le due squadre si sfidano in una finale che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio, con numerose notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili prima del match. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il trofeo.
Chelsea-Manchester City è la finale dell’edizione 2025-26 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, diretta in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico. Per un giorno la rincorsa sull’Arsenal capolista in Premier League passerà in secondo piano. Il Manchester City e Pep Guardiola nella finalissima di FA Cup a Wembley hanno infatti l’occasione di (ri)fare una storica “doppietta”: vincere entrambe le coppe nazionali all’interno della stessa stagione, impresa riuscita soltanto a cinque squadre in passato, tra cui gli stessi Cityzens nel 2018-19. Haaland e compagni a marzo hanno già messo le mani sulla League Cup, battendo in finale quell’Arsenal a cui stanno provando in tutti i modi a soffiare una Premier che soltanto qualche settimana fa sembrava già archiviata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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