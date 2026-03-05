Il match tra Newcastle e Manchester City si svolge negli ottavi di finale di FA Cup, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. La partita si gioca in un momento in cui l’attenzione del Manchester City potrebbe essere rivolta anche alla prossima sfida di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta e vedrà le due squadre affrontarsi per ottenere la vittoria.

Forse un po’ la testa sarà all’impegno in Champions League. Forse un po’ la testa sarà alla possibilità di rientrare in Premier, visto che c’è una gara in meno rispetto all’Arsenal, ma è evidente che il pareggio interno contro il Nottingham ha stravolto probabilmente le idee di Guardiola. Che si è allontanato dalla vetta della graduatoria. Ecco perché i Citizens devono cambiare obiettivo se vogliono chiudere l’anno alzando un trofeo. E la Fa Cup è una di quelle coppe che piace a tutti vincere. Anche al Newcastle, a dire il vero. Ma se andiamo a vedere le qualità delle due rose che sabato sera scenderanno in campo non possiamo avere il minimo dubbio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Manchester City: Guardiola deve cambiare obiettivo

Il Manchester City deve cambiare sentimento negativo dopo la perdita shock di Bodo/Glimt, dice GuardiolaPep Guardiola sa che il suo Manchester City deve allontanare i pensieri pessimistici dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt in Champions...

Pronostico Manchester City-Brentford: Guardiola non sbaglia piùManchester City-Brentford è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Prima o poi doveva arrivare.

Tutto quello che riguarda Pronostico Newcastle Manchester City....

Temi più discussi: Pronostico Newcastle-Manchester United: analisi, quote e consigli; Newcastle-Manchester United (mercoledì 04 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Occhio ai ...; Pronostico Newcastle United - Manchester United - Premier League; Pronostico Newcastle-Manchester United: possono riuscirci dopo sei anni.

Pronostici Manchester City - Newcastle: la fortezza dell'EtihadIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City - Newcastle, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Pronostico Manchester City vs Newcastle – 21 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Manchester City e Newcastle andrà in scena il 21 Febbraio 2026 alle ore 21:00 all’Etihad Stadio. Si preannuncia un match ... news-sports.it

2 marzo 2002 Newcastle-Arsenal Al 10' Vieira recupera un pallone, passaggio su Bergkamp che gira sulla sinistra verso Pires. Il francese avanza e poi con un filtrante cerca Bergkamp arrivato nel frattempo al limite dell'area. L'olandese riceve palla spalle alla - facebook.com facebook