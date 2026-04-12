Pronostico Chelsea-Manchester City | Guardiola fiuta il colpaccio

Il match tra Chelsea e Manchester City si svolgerà allo Stamford Bridge, con l’attenzione rivolta alle scelte tecniche dei due allenatori. La partita si preannuncia come un confronto tra due squadre che hanno ottenuto risultati diversi nelle ultime settimane. La sfida vedrà in campo alcuni dei giocatori più esperti e di talento del campionato, pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti.

Con la bava alla bocca dopo lo stop dell’Arsenal, il Manchester City fa visita al Chelsea per portarsi a sei punti di distacco dai Gunners di Arteta, in attesa di recuperare le due sfide di Premier League. Insomma, un successo riaprirebbe in maniera definitiva giochi che fino a poche settimane – se non proprio chiusi – sembravano quantomeno archiviati. Il momento di forma dei Citizens autorizza gli uomini di Guardiola a proiettarsi al match di Stamford Bridge con fiducia. Reduci dalla rotonda vittoria nella finale di Carabao Cup proprio contro l’Arsenal a dal largo successo nei quarti di Fa Cup, Cherki e compagni sono attesi dalla classica prova del nove.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Manchester City: Guardiola fiuta il colpaccio Pronostico Bodø/Glimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derbyBodø/Glimt-Manchester City è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv,... Pronostico Manchester City-Galatasaray: Guardiola stavolta non sbagliaManchester City-Galatasaray è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv,...