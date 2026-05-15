Domenica alle 18:00 si disputa la partita tra Atalanta e Bologna, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un momento in cui le due squadre sono impegnate nella lotta per la Conference League. Sono state diffuse le statistiche relative alle formazioni e alle probabili scelte dei tecnici, mentre le notizie di campo e le eventuali variazioni di formazione sono oggetto di attenzione. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming.

Atalanta-Bologna è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’esito della finale di Coppa Italia, che ha visto il trionfo dell’Inter sulla Lazio nell’ultimo atto dell’Olimpico, ha tolto finalmente ogni dubbio. Il successo dei nerazzurri ha avuto infatti delle ripercussioni anche sul campionato: il settimo posto, oggi occupato dall’ Atalanta di Raffaele Palladino varrà la qualificazione alla prossima Conference League. O meglio, ai preliminari di agosto. La Dea è quasi certa di giocare la terza competizione continentale per ordine di importanza, ma manca ancora un punto per l’aritmetica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Bologna: esce questo segno nel duello per la Conference

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PALLADINO RILANCIA L'ATALANTA, BATTUTO IL BOLOGNA #atalanta #bologna #seriea

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