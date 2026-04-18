Pronostico Pisa-Genoa | lontano da Marassi questo segno esce spesso

La partita tra Pisa e Genoa, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 18:00. La sfida si svolge lontano da Marassi e le statistiche indicano che, in passato, il segno uscito più frequentemente in questa occasione si verifica con una certa regolarità. Sono disponibili notizie sulle probabili formazioni, con dettagli su diretta tv e streaming.

Pisa-Genoa è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Con la vittoria per 2-1 sul Sassuolo il Genoa dovrebbe aver raggiunto la quota della tranquillità: 36 punti, quando rimangono solo sei gare da giocare, sono un bottino di tutto rispetto, soprattutto se la terzultima ne ha addirittura 9 in meno. La squadra di Daniele De Rossi però vuole arrivare quanto prima alla famigerata matematica ed in questo turno ha l’occasione di avvicinare la fatidica quota 40 nella trasferta di Pisa. I nerazzurri si preparano ad un mesto ritorno in Serie B al termine di un’annata in cui non hanno mai dimostrato di essere realmente competitivi nella lotta salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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