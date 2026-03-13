La partita tra Torino e Parma si disputa venerdì alle 20:45, nella ventinovesima giornata di Serie A. Si tratta di un match molto seguito, con numerose analisi e statistiche disponibili. Le formazioni probabili e le informazioni sulla diretta tv o streaming sono già state rese note. Il pronostico indica che uno dei segni si verifica nel 50% dei casi.

Torino-Parma è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Torino è una delle tre squadre a quota 30 punti, insieme a Genoa e Cagliari. La salvezza è lì, a portata di mano, di certo non lontana. Ma rispetto alle scorse stagioni la sensazione è che servirà qualche punto in più per mantenere la categoria: motivo per cui anche i granata non possono considerarsi già salvi, sebbene in seguito al cambio in panchina ed all’arrivo di Roberto D’Aversa si sia visto più d’un miglioramento. L’ex tecnico di Lecce ed Empoli ha esordito... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Parma: questo segno esce nel 50% dei casi

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