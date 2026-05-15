L'ultima giornata della Liga Portugal 2025-26 si avvicina, con il duello tra Sporting e Benfica per il secondo posto che si decide negli ultimi incontri. La classifica vede le due squadre di Lisbona in lotta continua, mentre la zona salvezza registra diverse squadre coinvolte in una corsa per evitare la retrocessione. La stagione si sta chiudendo con partite decisive, che potrebbero modificare gli equilibri finali e definire le posizioni finali di classifica.

Liga Portugal, si conclude l’edizione 2025-26 del massimo campionato portoghese. Le due big di Lisbona si contendono il secondo posto, in zona salvezza è bagarre. In questo fine settimana chiude i battenti la Liga Portugal, con un interessante ultimo turno che deve emettere i verdetti definitivi per l’Europa che conta e per la sopravvivenza. Il Porto di Francesco Farioli osserva tutti dall’alto del suo trono, avendo dominato il campionato e blindato il titolo già il 2 maggio scorso nella sfida contro l’Alverca. Ma se i Dragões hanno già finito il lavoro, alle loro spalle la tensione è alle stelle, specialmente a Lisbona. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Liga Portugal 16 maggio: duello a distanza Sporting-Benfica nell’ultimo turno

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