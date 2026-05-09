Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si gioca il match tra Benfica e Sporting Braga, una partita decisiva per la corsa al secondo posto in Primeira Liga. Con il Porto già campione, l’attenzione si concentra sulle due squadre di Lisbona, entrambe a quota 76 punti, che si contendono un piazzamento in Champions League. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in vista delle ultime giornate di campionato.

Penultima giornata di Primeira Liga, il Porto è già campione ma l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta al secondo posto: non è affatto un piazzamento banale, perché garantisce la Champions e se lo contendono le due squadre di Lisbona, entrambe a 76 punti. Il Benfica ha vinto però lo scontro diretto, per cui al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Sporting Braga (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Partita fondamentale per il secondo posto

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Discussione partita: SC Freiburg vs Sporting Braga | Europa League | Semifinali | 07 maggio 21:00 CEST reddit