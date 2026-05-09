Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si gioca il match tra Benfica e Sporting Braga, penultima giornata della Primeira Liga. Il Porto ha già conquistato il titolo, ma la gara tra le due squadre di Lisbona mantiene alta la tensione, dato che il secondo posto, che vale la qualificazione in Champions League, è ancora da assegnare. Entrambe le squadre sono a quota 76 punti e si contendono un piazzamento importante in classifica.

Penultima giornata di Primeira Liga, il Porto è già campione ma l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta al secondo posto: non è affatto un piazzamento banale, perché garantisce la Champions e se lo contendono le due squadre di Lisbona, entrambe a 76 punti. Il Benfica ha vinto però lo scontro diretto, per cui al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Sporting Braga (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose sui Guerrieri?

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