Il Tarì | Il Rispetto è forza Il modello Caserta contro la violenza studenti in prima linea

Il Tarì ha avviato il progetto “Il rispetto è forza” coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole di Caserta. L’iniziativa mira a creare una rete di prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenza, con l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare i giovani. La partecipazione degli studenti rappresenta il cuore dell’intervento, che prosegue con attività e incontri nelle scuole della zona.

Prosegue con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole casertane il progetto “Il rispetto è forza”, l’iniziativa promossa dal Tarì con l’obiettivo di costruire una rete stabile di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza. Il programma, realizzato in collaborazione con istituzioni, forze dell’ordine, sanità e associazioni del territorio, si inserisce in un percorso più ampio che punta a definire un vero e proprio “modello Caserta” fondato su educazione, formazione e responsabilità condivisa. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi con il patrocinio della Prefettura e della Regione Campania, alla presenza, tra gli altri, della prefetta Lucia Volpe, del questore Andrea Grassi, del comandante provinciale dei carabinieri Manuel Scarso e del direttore generale dell’ Asl Caserta, Antonio Limone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di generePrende il via martedì 17 febbraio “Il rispetto è forza”, il progetto promosso dal Centro orafo il Tarì, con il patrocinio della Prefettura di Caserta...

“Il Rispetto è Forza”, al Tarì il progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genereIl prossimo 17 febbraio, alle 10,30, presso la Sala Convegni de “Il Tarì” di Marcianise, si terrà l’evento “Il Rispetto è Forza”, promosso dal Centro...

Approfondimenti e contenuti su Il Tarì Il Rispetto è forza Il modello...

Discussioni sull' argomento Slitta il pagamento della Tari nel 2026: le nuove scadenze; TARI in Umbria per le imprese agricole e agrituristiche, le associazioni chiedono Uniformità e risp...; Fontanafredda. Tari 2022, scadenza prima rata, sconti fino al 50%: chi può chiederli; Alessandria, Buzzi Langhi: Tari in ritardo, 30 giorni in più per pagare.

Antonietta Tarì. Bernabe Caranto · I drink Soda I eat Pizza. Lady Tarì Bridal 2027 Contattaci x diventare un nostro partner - facebook.com facebook