In corso operazioni della Dda di Bari e Procura della Repubblica di Foggia

Sono in corso operazioni congiunte condotte dalla Dda di Bari e dalla Procura di Foggia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le attività sono state avviate questa mattina e coinvolgono numerose forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle persone o sui luoghi interessati dall’operazione. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

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In corso operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Arrestati dalla SISCO di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia altri due esponenti di spicco della mafia garganica per il brutale ed efferato duplice omicidio di Ferrelli Nicola e Petrella Antonio, avvenuto ad Apricena il 20.6.2017. Fermato dalla Squadra Mobile di Foggia e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Foggia il presunto autore dell’omicidio di Bruno Stefano e del duplice tentato omicidio di Bruno Saverio e Bruno Pasquale; fatti avvenuti in Foggia il 29.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - In corso operazioni della Dda di Bari e Procura della Repubblica di Foggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prevenzione antimafia, accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-DdaBRINDISI - Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10, presso il salone di rappresentanza di della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il... Morte David Rossi, l’ombra della ‘ndrangheta: indagano la Procura di Siena e tre DdaIl caso di David Rossi, manager di Mps, torna al centro dell’attenzione giudiziaria a oltre dieci anni dalla sua morte. Argomenti più discussi: Bari, trovato in un negozio il cadavere di un uomo scomparso da un mese; Tragedia in corso Italia: senza fissa dimora trovato morto a causa di un malore fatale; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; Latitante pluriomicida arrestato nella notte all'ex ONPI di Foggia, il video dell'operazione dei cc.