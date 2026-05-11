In corso operazioni della Dda di Bari e Procura della Repubblica di Foggia
Sono in corso operazioni congiunte condotte dalla Dda di Bari e dalla Procura di Foggia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le attività sono state avviate questa mattina e coinvolgono numerose forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle persone o sui luoghi interessati dall’operazione. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono eventuali sviluppi ufficiali.
In corso operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Arrestati dalla SISCO di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia altri due esponenti di spicco della mafia garganica per il brutale ed efferato duplice omicidio di Ferrelli Nicola e Petrella Antonio, avvenuto ad Apricena il 20.6.2017. Fermato dalla Squadra Mobile di Foggia e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Foggia il presunto autore dell’omicidio di Bruno Stefano e del duplice tentato omicidio di Bruno Saverio e Bruno Pasquale; fatti avvenuti in Foggia il 29.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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