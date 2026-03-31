Unisannio l’8 aprile la presentazione della ‘Carta di Benevento’

L’8 aprile 2026 presso l’Università degli Studi del Sannio si svolgerà la presentazione nazionale della Carta di Benevento. Si tratta del primo documento che riunisce principi relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei beni e nelle attività dei patrimoni culturali. L’evento prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e specialisti del settore. La presentazione si svolgerà in presenza presso l’ateneo sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti All’Università degli Studi del Sannio si terrà l’8 aprile 2026 la presentazione nazionale della Carta di Benevento, il primo documento che raduna “Principi nell’impiego di Intelligenza Artificiale in relazione ai beni e alle attività dei patrimoni culturali”. Varata all’esito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) Artificial Administrative Intelligence for territorial equality. Operative Research over the Public Interest and the Protection of Persons in the face of the evolutions of the Digital Era, la Carta prende la denominazione dal luogo dove il documento è stato concepito, in occasione del convegno su Intelligenza Artificiale e patrimoni culturali, tenutosi nel capoluogo sannita nel giugno del 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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