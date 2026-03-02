Un consigliere campano è stato destinatario di una nuova misura cautelare nell’ambito di un procedimento per corruzione, legato all’esercizio della sua funzione. La vicenda riguarda anche accuse di falsità materiale in atti e altri reati correlati. Le autorità giudiziarie hanno disposto il provvedimento, che si aggiunge ad altri passaggi del procedimento in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: nuova misura cautelare nei confronti del consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini che figura tra le tre persone a cui i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno notificato un divieto di dimora in Campania. Gli altri due indagati sono gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio. Per Zannini la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il carcere non concesso però dal giudice per le indagini preliminari. I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corruzione, nuova misura cautelare per il consigliere campano Zannini

Corruzione, domani l’interrogatorio del consigliere regionale campano ZanniniSarà ascoltato dal gip domani Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania coinvolto in ben tre inchieste della Procura di...

Chiesto l’arresto per il consigliere campano appena rieletto, Giovanni Zannini indagato per corruzioneLa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini,...

