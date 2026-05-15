Il processo legato a un caso di doping coinvolge il ricorso a un diuretico come possibile salvataggio per un noto ex calciatore. La vicenda suscita reazioni di dolore e sdegno, evidenziando come l’abbandono e la negligenza abbiano caratterizzato il trattamento riservato a questa figura simbolica del calcio. Ogni volta che si torna a parlare di questa vicenda, le emozioni si riaccendono, ricordando le difficoltà affrontate da chi, in passato, ha attraversato momenti di grande sofferenza.

Ogni volta, parlarne fa più male della precedente. La negligenza con la quale un campione, un’icona, una leggenda e soprattutto un uomo è stato lasciato a sé stesso, in preda all’agonia, è fonte inesauribile di orrore e ribrezzo. Chi ha permesso tutto questo pagherà e dovrà pagare sul serio. È ciò che si sta provando a fare in Argentina, con il processo per la morte di Diego Armando Maradona, che ha messo sul banco degli imputati sette operatori sanitari, accusati di omicidio premeditato. Dopo la testimonianza del dottor Casinelli sulle sofferenze del Pibe de Oro, un altro dottore, tale Schiter, ha rivelato come la vita del campione argentino sarebbe potuta essere salvata con un diuretico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Processo Maradona, per salvare Diego bastava un diuretico

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