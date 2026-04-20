Il Colle segue con attenzione la questione relativa alla norma inserita nel decreto Sicurezza, che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati che assistono pratiche di rimpatrio volontario. La norma riguarda il supporto legale fornito agli assistiti che decidono di tornare nei loro Paesi d’origine. La decisione finale sulla sua applicazione è ancora in sospeso, mentre si attende una soluzione definitiva.

Resta alta l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origine. Da giorni è attivo il faro del Quirinale su una norma che ha provocato l'allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti. Il presidente - si osserva - parla per atti e quando la norma arriverà sul suo tavolo deciderà se firmarlo, se rinviarlo alle Camere o se firmarlo con una lettera. L'impressione è che la soluzione individuata dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, di affidare la soluzione ad un ordine del giorno sul tema non possa essere sufficiente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alta attenzione Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocati

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