Con chi giocherà l’Italia alle finali di calcio? Dettagli finali dei playoff girone del torneo FIFA calendario programma girone per i vincitori dei playoff europei

Da justcalcio.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia parteciperà alle finali di calcio dopo aver superato gli spareggi e si confronterà con altre nazionali nel girone dei vincitori dei playoff europei. I dettagli sul calendario, il programma e il girone sono stati annunciati, segnando l’accesso diretto ai tornei FIFA. La squadra tenta di evitare una terza eliminazione consecutiva in queste fasi finali di un grande torneo internazionale.

2026-03-29 19:17:00 Breaking news: L’Italia punta a non perdere la terza edizione consecutiva della finale dei Mondiali quando gli Azzurri prenderanno parte agli spareggi. I loro avversari iniziali erano una squadra dell’Irlanda del Nord in visita che sperava di porre fine a un esilio di 40 anni dalla Coppa del Mondo. Ora affronteranno una finale a gara unica il 31 marzo per assicurarsi un posto al torneo, che inizierà a giugno e sarà co-ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco chi incontrerà l’Italia al torneo se si qualificherà, oltre al suo potenziale programma. Qualificazioni Mondiali 2026: percorso Italia. L’Italia farà visita alla Bosnia-Erzegovina, che ha battuto il Galles ai rigori a Cardiff nella semifinale del 27 marzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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