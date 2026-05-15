Primaria di Abbadia Presentato il progetto

Durante un’assemblea organizzata dall’Agorà di Abbadia di Montepulciano, è stato illustrato il progetto di efficientamento energetico della scuola primaria locale. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune e di tecnici incaricati di spiegare le modifiche previste. Il progetto comprende interventi strutturali e impiantistici volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio scolastico. La presentazione ha specificato i principali interventi e i tempi previsti per l’attuazione.

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Presentato in un’assemblea convocata dall’Agorà di Abbadia di Montepulciano il progetto di efficientamento energetico della scuola primaria di Abbadia. Per realizzarlo, il Comune di Montepulciano ha ottenuto un finanziamento di 955 mila euro nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, a cui ha aggiunto oltre 314 mila euro di risorse proprie, per un investimento complessivo di 1 milione e 269 mila euro. Il tecnico incaricato, Marco Botarelli, ha illustrato nel dettaglio gli interventi previsti: sostituzione degli infissi, rifacimento e coibentazione del tetto, installazione di un cappotto termico e trasformazione dell’impianto di riscaldamento da caldaia a pompa di calore alimentata da pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primaria di Abbadia. Presentato il progetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abbadia San Salvatore. Comune e nuova scuola: "Il progetto non si cambia"Il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Abbadia San Salvatore "non si cambia". Presentato il progetto per la Moschea Pubblica di FoggiaIl Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia annuncia la presentazione ufficiale al Comune del progetto istituzionale per la realizzazione... Efficientamento energetico della scuola primaria di Abbadia: presentato il progettoMONTEPULCIANO. E’ stato presentato ieri sera, in un’assemblea convocata dall'Agorà di Abbadia di Montepulciano, il progetto di efficientamento I lavori inizieranno al termine dell’anno scolastico. Gli ... ilcittadinoonline.it