Presentato il progetto per la Moschea Pubblica di Foggia

Il Comitato Multinazionale ha presentato ufficialmente al Comune di Foggia il progetto per la costruzione di una moschea pubblica nella città. La proposta riguarda un edificio destinato a funzioni religiose e sociali, e la presentazione è avvenuta in una cerimonia formale. La proposta è stata comunicata in modo ufficiale e documentato, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui tempi di realizzazione.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia annuncia la presentazione ufficiale al Comune del progetto istituzionale per la realizzazione della Moschea Pubblica della città. Il Comitato ha già fornito alle autorità la copia digitale della proposta formale, assicurando un percorso improntato alla massima trasparenza e alla piena correttezza istituzionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dotare la comunità di un luogo di culto riconosciuto, regolamentato e integrato nel contesto urbano, in coerenza con i principi costituzionali e con le normative vigenti. La realizzazione di una Moschea Pubblica rappresenta un passaggio fondamentale per garantire alla comunità musulmana residente a Foggia il pieno esercizio della libertà religiosa, condizione essenziale per una partecipazione civica completa e responsabile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Presentato il progetto per la Moschea Pubblica di Foggia Notizie correlate Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive... Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo MezzanoneUn Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggiail progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone Al via la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: San Gallo, progetto per una nuova moschea; A San Gallo, il progetto di nuova moschea suscita polemiche. Moschea da 15 milioni di euro, il progetto presentato dalla comunità bengalese: «Uno dei più grandi centri islamici d'Italia»MESTRE - «Uno dei più grandi centri islamici d'Italia e d'Europa sta per essere istituito a Venezia. Attualmente siamo alla fase finale di acquisto di circa 7.840 metri quadri del terreno previsto per ... ilgazzettino.it Foggia, la proposta per far nascere una moschea pubblica: un progetto per 10mila musulmani di 32 PaesiIn occasione del Ramadan 2026, iniziato il 18 febbraio, la comunità musulmana di Foggia ha annunciato la nascita ufficiale del Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, organismo costituito ... lagazzettadelmezzogiorno.it EGITTO – AL-AZHAR ATTACCA ISRAELE SULLA MOSCHEA DI IBRAHIMI: “FALSIFICARE LA STORIA NON CAMBIERÀ LA REALTÀ” Nuova presa di posizione durissima di Al-Azhar contro Israele, questa volta per quanto avvenuto presso la moschea di Ibra - facebook.com facebook