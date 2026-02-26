Abbadia San Salvatore Comune e nuova scuola | Il progetto non si cambia

Il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Abbadia San Salvatore "non si cambia". In una lunga nota il Comune risponde alle domande contenute in una petizione popolare sottoscritta da 1144 cittadini. Era stata presentata nell’ottobre dello scorso anno per "evidenziare la necessità di rivedere i tempi di realizzazione del progetto del nuovo edificio scolastico a seguito del venir meno della fonte di finanziamento (Pnrr) ipotizzata. Viene, inoltre, sottolineato "come la realizzazione di un plesso scolastico sicuro, ed in linea con le norme e le esigenze attuali, non sia più rinviabile; si richiede di rivalutare la localizzazione della scuola primaria e secondaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

