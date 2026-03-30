Meteo ribaltato | dopo il freddo arriva l’anticiclone ma durerà poco

Le previsioni meteo segnalano un cambiamento climatico tra Pasqua e la settimana successiva, con l’arrivo di un anticiclone che porterà giornate di sole e temperature più miti. Tuttavia, gli esperti anticipano che questa condizione non durerà a lungo, e un nuovo peggioramento potrebbe verificarsi nel breve termine. La situazione atmosferica si sta evolvendo rapidamente, e le condizioni attuali sono soggette a ulteriori variazioni.

Roma - Le proiezioni indicano una svolta primaverile tra Pasqua e la settimana successiva, con sole e temperature in aumento ma possibili nuovi cambiamenti Le ultime proiezioni meteo a lungo termine delineano un’evoluzione dinamica per l’Italia, con un primo passaggio instabile seguito da un deciso cambio di scenario. La Settimana di Pasqua si aprirà infatti con l’ingresso di aria più fredda nel Mediterraneo, responsabile di una fase di maltempo diffuso soprattutto al Centro-Sud, accompagnata da temperature sotto la media stagionale. Con l’avvicinarsi del weekend pasquale, tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a mutare sensibilmente.... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo ribaltato: dopo il freddo arriva l’anticiclone, ma durerà poco Articoli correlati Leggi anche: Week-end al gelo, scende la colonnina di mercurio. Ma il freddo durerà poco: le previsioni Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026: freddo e piogge sulle festività, ma occhio all'anticicloneLe prime indicazioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2026 delineano una fase primaverile dinamica e variabile, ma senza certezze definitive.