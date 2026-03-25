Aria polare sull’Italia ma l’instabilità durerà poco

Un’area di aria di origine polare si sta spostando verso l’Italia, con una massa fredda che raggiungerà le Alpi nel primo pomeriggio e, successivamente, il resto del Nord Italia in serata. L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le isole britanniche, contribuendo a questa condizione di instabilità temporanea. La situazione atmosferica rimarrà instabile per alcune ore, prima di tornare a condizioni più stabili.

L’anticiclone delle Azzorre si protende verso le isole britanniche, favorendo la discesa di una massa d’aria di natura polare, che raggiungerà le Alpi nel pomeriggio e dalla sera il resto del Nord Italia. Ne consegue una breve fase di instabilità atmosferica e un nuovo calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 25 marzo 2026 Tempo Previsto: Mattinata soleggiata ovunque. Dal primissimo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità cumuliforme a partire da Alpi e Prealpi e zona alpina orobica, in estensione alle altre zone. Rovesci temporaleschi a partire dai monti verso metà pomeriggio, in estensione in breve tempo a gran parte della pianura, ad esclusione del settore più occidentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Fino a -5°C in Italia: questo giovedì l'aria polare si estenderà rapidamente. Previsione #meteo con Jacopo Bridda . x.com