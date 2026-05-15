prima fanno esplodere bancomat e poi se lo portano via

Stanotte a Frattaminore, in provincia di Napoli, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello di un bancomat situato all’interno di una filiale bancaria. Dopo aver causato il danno con un’esplosione, i ladri sono riusciti a portar via il denaro presente nello sportello. L’episodio si è verificato in piena notte e non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui è stato portato a termine il colpo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso.

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Banda fa esplodere i bancomat: arrestati

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