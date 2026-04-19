Fanno esplodere lo sportello bancomat a Casalpusterlengo | gruppo di persone fa il tifo e incita i ladri

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casalpusterlengo, un gruppo di persone ha assistito mentre tre uomini si fermavano in auto in una strada centrale e facevano esplodere lo sportello di un bancomat durante la notte. Dopo aver portato a termine il gesto, i sospetti sono fuggiti. Nel frattempo, alcuni presenti hanno fatto il tifo e incitato i ladri, senza intervenire o chiamare le forze dell'ordine. La scena si è svolta senza interruzioni nelle ore notturne.

La macchina che di notte si ferma in una via del centro di Casalpusterlengo, tre uomini che scendono, fanno esplodere lo sportello bancomat e fuggono. A pochi passi, la piazza della movida della cittadina lombarda. Mentre i ladri scappano, c’è chi fischia, c’è chi grida loro “andate via” e chi esulta e chi li incita. Il video del colpo compiuto all’Unicredit di via Garibaldi, intorno all’1.30, è diventato virale. “Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere recentemente installate” ha commentato sui social il sindaco Elia Guardamiglio, che proprio i video in rete stigmatizza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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