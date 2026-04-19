A Casalpusterlengo, un gruppo di persone ha assistito mentre tre uomini si fermavano in auto in una strada centrale e facevano esplodere lo sportello di un bancomat durante la notte. Dopo aver portato a termine il gesto, i sospetti sono fuggiti. Nel frattempo, alcuni presenti hanno fatto il tifo e incitato i ladri, senza intervenire o chiamare le forze dell'ordine. La scena si è svolta senza interruzioni nelle ore notturne.

La macchina che di notte si ferma in una via del centro di Casalpusterlengo, tre uomini che scendono, fanno esplodere lo sportello bancomat e fuggono. A pochi passi, la piazza della movida della cittadina lombarda. Mentre i ladri scappano, c’è chi fischia, c’è chi grida loro “andate via” e chi esulta e chi li incita. Il video del colpo compiuto all’Unicredit di via Garibaldi, intorno all’1.30, è diventato virale. “Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere recentemente installate” ha commentato sui social il sindaco Elia Guardamiglio, che proprio i video in rete stigmatizza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fanno esplodere lo sportello bancomat a Casalpusterlengo: gruppo di persone fa il tifo e incita i ladri

Notizie correlate

Leggi anche: Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani, il sindaco: “Amarezza”

Leggi anche: Fanno esplodere un bancomat durante la movida e c'è chi fa il tifo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Salento, torna la banda della marmotta: in 4 fanno esplodere bancomat e scappano con 20mila euro; Salento, torna la banda della marmotta: in 4 fanno esplodere bancomat e scappano con 20mila euro; Asola, banda di ladri fa esplodere un bancomat: quattro persone in fuga con il bottino; Boato nella notte, bancomat fatto esplodere a San Nicolò.

Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani, il sindaco: AmarezzaUna banda ha rapinato un bancomat a Casalpusterlengo (Lodi) facendolo esplodere. Al colpo hanno assistito alcuni giovani, che hanno incitato i ladri con urla e applausi: Portatela via. fanpage.it

Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo, rabbia del sindaco per il video virale sul webDiventa virale sul web il video di alcuni giovani che applaudono e incitano i ladri nel corso della rapina a un bancomat a Casalpusterlengo ... virgilio.it

Casalpusterlengo, fanno esplodere un bancomat e i ragazzi della movida li filmano e li incoraggiano x.com

Casalpusterlengo, fanno esplodere un bancomat e i ragazzi della movida li filmano e li incoraggiano: l'amarezza del sindaco - facebook.com facebook