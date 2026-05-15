Previsioni meteo Milano e Lombardia weekend dalla doppia faccia ma poi torna la primavera

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni caratterizzati da pioggia, neve e grandine, con temperature in diminuzione, il meteo sulla Lombardia inizia a cambiare. A partire da sabato 16 maggio, le condizioni atmosferiche si stabilizzano e si prevede un miglioramento delle temperature. Domenica, un campo di alta pressione favorirà condizioni più miti e soleggiate, riportando un clima più tipico della primavera. La situazione si conferma stabile anche nei giorni successivi, con un ritorno progressivo alla stagione più calda.

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Milano, 15 maggio 2026 - Dopo un giovedì e venerdì segnati da pioggia, neve e grandine e temperature in netto calo, da domani, sabato 16 maggio, si volta lentamente pagina e da domenica un campo di alta pressione riporterà una dolce e tiepida primavera sulla Lombardia. Il meteo in Lombardia. “Sulla Lombardia - secondo gli esperti dell’Arpa - tempo variabile per un centro di bassa pressione in transito da nord verso sud-est sul Nord Italia. Venerdì 15, cielo nuvoloso o coperto. In mattinata piogge diffuse con limite neve tra 1200 e 1600 metri circa, nel pomeriggio e in serata locali rovesci o temporali possibili su gran parte del territorio, sebbene meno probabili sulle Alpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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