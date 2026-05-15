Dopo due giorni caratterizzati da pioggia, neve e grandine, con temperature in diminuzione, il meteo sulla Lombardia inizia a cambiare. A partire da sabato 16 maggio, le condizioni atmosferiche si stabilizzano e si prevede un miglioramento delle temperature. Domenica, un campo di alta pressione favorirà condizioni più miti e soleggiate, riportando un clima più tipico della primavera. La situazione si conferma stabile anche nei giorni successivi, con un ritorno progressivo alla stagione più calda.

Milano, 15 maggio 2026 - Dopo un giovedì e venerdì segnati da pioggia, neve e grandine e temperature in netto calo, da domani, sabato 16 maggio, si volta lentamente pagina e da domenica un campo di alta pressione riporterà una dolce e tiepida primavera sulla Lombardia. Il meteo in Lombardia. “Sulla Lombardia - secondo gli esperti dell’Arpa - tempo variabile per un centro di bassa pressione in transito da nord verso sud-est sul Nord Italia. Venerdì 15, cielo nuvoloso o coperto. In mattinata piogge diffuse con limite neve tra 1200 e 1600 metri circa, nel pomeriggio e in serata locali rovesci o temporali possibili su gran parte del territorio, sebbene meno probabili sulle Alpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, weekend dalla doppia faccia ma poi torna la primavera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Previsioni meteo in Lombardia dal 13 gennaio 2026

Sullo stesso argomento

Previsioni meteo Milano e Lombardia, torna la primavera: sole e clima mite ma la pioggia e dietro l’angoloMilano, 16 marzo 2026 - Archiviato il maltempo del weekend che però ha ripulito l’aria dai veleni, godiamoci un paio di giorni decisamente...

Previsioni meteo Milano e Lombardia, settimana di mite primavera ma attenzione alla colata articaMilano, 23 marzo 2026 – Settimana decisamente primaverile in Lombardia con giornate soleggiate e temperature miti ma attenzione a mercoledì con...

Previsioni meteo Milano e Lombardia, weekend dalla doppia faccia ma poi torna la primaveraTemperature in risalita anche se il tempo resterà variabile e la vera svolta arriverà nella prossima settimana ... ilgiorno.it

Meteored Italia (@meteoredit) / Posts / X x.com

Meteo, in arrivo 24-36 ore di maltempo anche intensoPiogge e temporali al Centro-nord e in Sardegna con fenomeni anche intensi. Nuvole e caldo al Sud. Le previsioni meteo del 15-16 maggio ... meteo.it

[Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza reddit