previsioni meteo milano e lombardia settimana di mite primavera ma attenzione alla colata artica

Milano, 23 marzo 2026 – Settimana decisamente primaverile in Lombardia con giornate soleggiate e temperature miti ma attenzione a mercoledì con possibile pioggia e nevicate sulla fascia alpina. ”Una massiccia discesa di aria fredda di estrazione artica pronta a tuffarsi nel Mediterraneo – spiega Federico Brescia, meteorologo del sito iLMeteo.it – entrando dalla porta della Bora, scaverà un profondo vortice che diventerà il protagonista assoluto, puntando dritto condizionando il tempo sulla nostra Penisola tra la sera di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo Meteo, il tempo (instabile) della prossima settimana nelle previsioni del Lamma La settimana in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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