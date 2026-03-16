Il cielo su Milano e tutta la Lombardia si apre a giornate di sole e clima mite, con temperature diurne che si avvicinano ai 20 gradi in pianura. Dopo il maltempo del weekend, che ha contribuito a purificare l’aria, le previsioni indicano un breve periodo di tempo stabile. Tuttavia, le piogge sono attese di nuovo nelle prossime ore.

Milano, 16 marzo 2026 - Archiviato il maltempo del weekend che però ha ripulito l’aria dai veleni, godiamoci un paio di giorni decisamente primaverili con temperature che di giorno torneranno a sfiorare i 20 gradi in pianura. Da mercoledì l’ arrivo di aria fredda da Est comporterà un calo termico ma almeno sino a sabato il tempo rimarrà asciutto. Il quadro meteo della settimana. “Sulla Lombardia - spiegano gli esperti dell’ Arpa regionale - stiamo assistendo a un netto miglioramento delle condizioni meteo, grazie all'espansione di un vasto anticiclone dall'Atlantico verso il Mediterraneo. La giornata di lunedì 16 sarà quindi asciutta e soleggiata, con ventilazione vivace da nord in montagna e temperature in netto aumento rispetto a ieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, torna la primavera: sole e clima mite ma la pioggia e dietro l’angolo

Articoli correlati

Meteo Lombardia, anticipo di primavera ma la pioggia è dietro l’angolo. Ecco quando e doveMilano, 25 febbraio 2026 - L’anticipo di primavera caratterizza i prossimi giorni ma attenzione, da domenica meglio tenere l’ombrello a portata di...

Meteo Napoli: settimana stabile e mite, ma la pioggia è dietro l’angoloPrevisioni meteo Napoli per la settimana: cielo poco nuvoloso e temperature miti fino a giovedì, possibile pioggia venerdì e miglioramento nel...

Aggiornamenti e notizie su Previsioni meteo

Temi più discussi: Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo Milano Lombardia, sole e nubi ma poi un giorno di pioggia. Ecco quando e dove; Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Meteo Milano: oggi nubi sparse, Sabato 14 pioggia, Domenica 15 pioggia e schiarite.

Previsioni meteo lunedì 16 marzo, a Milano e in Lombardia tempo in deciso miglioramento e temperature in aumentoGenerali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Anche martedì stabile e soleggiato dal mattino e fino a sera ... milano.corriere.it

Meteo Milano - Giornata uggiosa con molte nubi e fenomeni diffusi, poi deciso miglioramento ad inizio settimanaMeteo Milano - Giornata uggiosa con molte nubi e fenomeni diffusi, poi deciso miglioramento ad inizio settimana ... centrometeoitaliano.it

meteo.it. . Forte maltempo con possibili criticità al Sud: le previsioni meteo di lunedì 16 marzo - facebook.com facebook

Che tempo farà oggi #16marzo Ecco le previsioni #meteo. x.com