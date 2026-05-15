Prevenzione test e vaccinazioni | contro l' Hiv al centro antidiscriminazione parte il servizio Testati

Da ravennatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della European Testing Week prende il via "Testati", il progetto dedicato alla prevenzione e alla salute sessuale promosso dal Centro antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna in collaborazione con i servizi di Ausl Romagna. La prima giornata di attività è in programma mercoledì 20. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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