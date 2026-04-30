Hiv e malattie sessuali nuovi test gratuiti da lunedì | Bergamo rafforza la prevenzione

Da lunedì sarà possibile accedere a nuovi test gratuiti per Hiv e altre malattie sessuali, una misura volta a rafforzare la prevenzione nella zona. Dal 2019 al 2025 sono stati effettuati circa 39.000 test, con 164 diagnosi positive. La campagna ha coinvolto anche oltre 14.000 studenti, puntando a sensibilizzare e promuovere il controllo tra giovani e adulti.

LA CAMPAGNA. Tra il 2019 e il 2025 eseguiti quasi 39mila test con 164 diagnosi; coinvolti oltre 14mila studenti. Da lunedì in 40 farmacie disponibili 1.600 screening rapidi gratuiti per l’Hiv. È un impegno che non si ferma. Tra il 2019 e il 2025, Bergamo Fast-Track City – la rete che riunisce istituzioni e Terzo settore nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall’HivAids – ha offerto 38.866 test: nello stesso periodo sono state 164 le persone che hanno ricevuto una diagnosi tra Hiv, epatite C, sifilide ed epatite B. Sul fronte della formazione, invece, sono stati 14.807 gli studenti incontrati in provincia. Da...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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