Stasera alle 22 in piazza Verdi si svolge lo ‘Screening night’, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione di Aids e infezioni sessualmente trasmesse. Durante la serata, saranno disponibili test rapidi per HIV nel centro della zona più frequentata della città, con l’obiettivo di promuovere l’accesso ai controlli e informare il pubblico sui rischi legati alla salute sessuale. L’iniziativa coinvolge diversi operatori sanitari e volontari.

Nel cuore della ‘movida’ arriva lo ‘screening night’. Una manifestazione per la sensibilizzazione e il contrasto ad Aids e infezioni sessualmente trasmesse (IST), che si terrà stasera dalle 22 in piazza Verdi. I dettagli presentati ieri, dove sono intervenuti l’assessora alle pari opportunità e politiche del lavoro Angela Travagli; la presidente Centro Donna Giustizia aps Angela Alvisi; Daniela Segala dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda USL Ferrara; Laura Sighinolfi - AIDM e referente del Gruppo Regionale Contrasto AIDS; Paola Peruffo (Fidapa); Ermes Carlini (Avis Provinciale); Francesco Pancaldi (Giovani CRI Ferrara). "Un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Test rapidi Hiv in centro. Ecco lo ’Screening night’

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