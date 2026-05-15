Prevenzione dello stalking a Novara un incontro per affrontare il tema

Da novaratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 21 maggio, alle 18, il Salone dell’Arengo del Broletto ospita, nell’ambito della rassegna "Racconti di donne" promossa dal Comune di Novara in collaborazione con le associazioni ed enti del territorio, l’iniziativa "ad ogni passo #BreakTheChain", un incontro aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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