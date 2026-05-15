Prevenzione dello stalking a Novara un incontro per affrontare il tema
Giovedì 21 maggio, alle 18, il Salone dell’Arengo del Broletto ospita, nell’ambito della rassegna "Racconti di donne" promossa dal Comune di Novara in collaborazione con le associazioni ed enti del territorio, l’iniziativa "ad ogni passo #BreakTheChain", un incontro aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Salute e benessere: un incontro al Brn Village di Forlimpopoli sul tema della prevenzioneContinuano al Brn Restaurant & Bike Café le serate dedicate al benessere e alla cura della persona intitolate “SerateSalute”, in compagnia della...
Gino Cecchettin a Sanremo 2026 per affrontare il tema dei femminicidiNella serata finale del Festival di Sanremo 2026 ci sarà spazio per parlare di un argomento delicato e che dovrebbe riguardare tutti come quello dei...
Prevenzione dello stalking, a Novara un incontro per affrontare il temaOrganizzano Ella Aps e Aied Novara nell’ambito della rassegna Racconti di donne promossa dal Comune di Novara in collaborazione con le associazioni ed enti del territorio ... novaratoday.it
Gallipoli – Arrestato 33enne per stalking La Polizia di Stato ha arrestato a #gallipoli un 33enne già noto alle forze dell’ordine per atti persecutori contro la ex compagna. Nonostante un precedente ammonimento e un arresto nel 2023, l’uomo aveva ripreso con facebook
Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) sostiene che ci sia un pericolo nel fatto che le celebrità scelgano di nascondere l'identità dei loro figli, dicendo che può alimentare stalking e molestie. reddit
Stalking, aumentano i casi a Bari. E cresce l'allarme droga: Prevenzione importanteMeno controlli ad Alto Impatto rispetto allo scorso anno (190 contro 223), ma aumenta il quantitativo di droga sequestrata. Allarme per quanto riguarda i reati del cosiddetto Codice rosso, in quanto ... quotidianodipuglia.it