gino cecchettin a sanremo 2026 per affrontare il tema dei femminicidi

A Sanremo 2026, Gino Cecchettin salirà sul palco dell'Ariston per affrontare il tema dei femminicidi. Durante l'evento, si parlerà del lavoro della Fondazione creata in memoria della figlia di Cecchettin, dedicata a sensibilizzare e promuovere azioni contro la violenza di genere. La presenza del rappresentante della fondazione si inserisce in un momento di attenzione pubblica su questa problematica.

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026 ci sarà spazio per parlare di un argomento delicato e che dovrebbe riguardare tutti come quello dei femminicidi. Dallo scorso anno il termine femminicidio è stato introdotto nel codice penale italiano diventando un reato contestato a chiunque cagioni la morte di una donna. Per affrontare questo tema, Carlo Conti ha invitato Gino Cecchettin, un uomo che ha trasformato il dolore per il brutale omicidio della figlia, in una missione educativa necessaria per sensibilizzare sull'argomento. La storia di Giulia Cecchettin ha scosso l'opinione pubblica. Nel novembre del 2023 viene denunciata la scomparsa di Giulia e del suo ex fidanzato Filippo Turetta a Vigonovo in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

