Presentato il restauro di Santa Cordula

Questa mattina è stato presentato il restauro di “Santa Cordula” ad Arezzo. L’evento ha coinvolto operatori e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito alla cerimonia di consegna e alla descrizione dei lavori eseguiti sull’edificio. La presentazione è avvenuta in un clima di attenzione per il patrimonio storico e artistico della città, con interventi che hanno spiegato le modalità di recupero e le tecniche utilizzate. La struttura si trova in una zona centrale e rappresenta un esempio di architettura religiosa storica.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – . Si è svolta questa mattina, presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, la presentazione del restauro del busto reliquiario di “Santa Cordula”, manufatto seicentesco di particolare pregio e rarità per il territorio aretino, realizzato in legno anziché in metallo. L’intervento di restauro, conservativo ed estetico, è durato circa cinque mesi ed è stato promosso da Fidapa attraverso l’Art Bonus. Alla presentazione sono intervenuti Ilaria Pennati, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologica, Giulietta Tavanti, Past President Fidapa, il Vicesindaco Devis Milighetti, il professor Dennj Solera dell’Università degli Studi di Siena e la restauratrice Alessandra Gorgoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato il restauro di “Santa Cordula” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castiglion Fiorentino, il restauro di Santa CordulaArezzo, 12 maggio 2026 – Il restauro di Santa Cordula, venerdì 15 maggio alle ore 10. Leggi anche: Una ’nuova’ Madonna col Bambino . Il restauro presentato alla città Presentato il restauro di Santa CordulaSi è svolta questa mattina, presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, la presentazione del restauro del busto reliquiario ... lanazione.it Castiglion Fiorentino, il restauro di Santa CordulaVenerdì 15 maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero verrà presentato al pubblico ... msn.com