Una ’nuova’ Madonna col Bambino Il restauro presentato alla città

Sabato alle 17, nella Sala grande del Museo Diocesano, sarà presentato un restauro di una Madonna con Bambino. L’opera, che appare più luminosa e brillante rispetto a prima, sarà mostrata al pubblico per la prima volta dopo l’intervento di conservazione. La presentazione è aperta a tutti e rappresenta un momento importante per chi si interessa di arte e patrimonio locale.

Una Madonna col Bambino ancora più splendente e lucente. Sabato, alle 17, nella Sala grande del Museo Diocesano l’opera verrà presentata al pubblico. Si tratta infatti di una importante scultura in terracotta rinascimentale, proveniente dalla chiesa di San Gregorio Magno di Casalfiumanese e custodita nelle sale del museo imolese dalla fondazione nel 1962. Oggi, oltre 60 anni dopo, questo patrimonio artistico aumenta il suo valore, grazie al complesso e articolato intervento di restauro realizzato da Michele Pagani, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza, con i fondi dedicati dell’8x1000 della Chiesa Cattolica. "Questo restauro – spiega Pagani di Etra restauri di Lugo di Romagna – segue un criterio fondamentale di quella che dovrebbe essere la frontiera dell’idea di valorizzazione del patrimonio storico artistico futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una ’nuova’ Madonna col Bambino . Il restauro presentato alla città Articoli correlati Madonna del Carmine: restauro e ritorno alla devozioneIl simulacro della Madonna del Carmine ha riacquistato il suo antico splendore nella città di Catanzaro, tornando alla venerazione dei fedeli dopo un... Leggi anche: Bambino col cuore bruciato, si decide una nuova terapia. Ma a Domenico non sarà staccato l’Ecmo Approfondimenti e contenuti su Una 'nuova' Madonna col Bambino Il... Temi più discussi: Una ’nuova’ Madonna col Bambino . Il restauro presentato alla città; La Madonna di Sofonisba (restaurata) a Paternò grazie al volontariato. E dal quadro spunta El Greco...; Imola e il Rinascimento in terracotta: al museo diocesano il restauro della Madonna col Bambino; Omelia – Festa Madonna Miracolosa – Taggia, 11 marzo 2026. Una ’nuova’ Madonna col Bambino . Il restauro presentato alla cittàSabato al Museo diocesano l’illustrazione dell’intervento a cura di Pagani sulla terracotta rinascimentale. Il vicedirettore Violi: Sarà il punto di partenza per riaprire la ricerca su un’importante ... ilrestodelcarlino.it Una nuova opera risplende a Palazzo Baldeschi. Ecco la Madonna col Bambino di CerriniUna nuova opera impreziosisce la collezione della Fondazione Perugia. Con una forte partecipazione di pubblico e studiosi è stata svelata ieri a Palazzo Baldeschi la Madonna col Bambino, un angelo e ... lanazione.it «Madonna ha confermato la sua presenza nello show condividendo una foto che la ritrae a bordo di un taxi mentre legge il suo copione, protetta dal sole grazie a un cappello di Louis Vuitton. » Nei giorni scorsi Madonna è stata vista di nuovo sul set della sec - facebook.com facebook Giovanni Lanfranco 1582 1647. Madonna col Bambino Sant'Agostino e San Domenico x.com