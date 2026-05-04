Torsita torna nei luoghi del racconto | presentato il libro di Maria Assunta Stomeo

CANNOLE – Non una semplice presentazione, ma un ritorno nei luoghi da cui il libro ha preso forma. Sabato 2 maggio, nella Masseria di Cerceto, a Torcito, è stato presentato Torsita. Il tempo che respira, il volume di Maria Assunta Stomeo che intreccia memoria, paesaggio e appartenenza.L’incontro.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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