Al Circolo degli Esteri della Farnesina il 14 maggio la presentazione del volume Villa Stolojan di Gaetano Cortese

Il 14 maggio al Circolo degli Esteri della Farnesina si è tenuta la presentazione del volume Villa Stolojan, pubblicato dalla Collana editoriale curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese. L’evento ha riunito ospiti e addetti ai lavori per discutere del nuovo libro, che approfondisce aspetti storici e architettonici di un patrimonio culturale italiano. La presentazione si è svolta in un’atmosfera formale, con interventi e scambi di opinioni tra i partecipanti.

ROMA – La prestigiosa Collana editoriale ideata e curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese, dedicata alle sedi diplomatiche italiane nel mondo, si arricchisce di un nuovo, raffinato volume: Villa Stolojan – La Residenza d’Italia a Bucarest nel 145° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Romania, edito da Servizi Tecnologici Carlo Colombo. Con questa pubblicazione, la Collana raggiunge l’importante traguardo dei 55 volumi, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e istituzionale della diplomazia italiana. La presentazione del libro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 18:00 presso il Circolo degli Esteri (Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42, Roma), alla presenza di autorevoli personalità del mondo diplomatico e istituzionale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al Circolo degli Esteri della Farnesina, il 14 maggio, la presentazione del volume Villa Stolojan di Gaetano Cortese Notizie correlate Torna “La Storia in Villa”: presentazione del volume sul clero rurale alla Villa Castiglioncelli a CavrigliaArezzo, 19 marzo 2026 – Domenica 22 marzo riprende il ciclo di incontri “La Storia in Villa”, promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio e giunto... Leggi anche: Presentazione del volume 'Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime' per il sesto ciclo 'La Storia in Villa' Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: IL 14 Maggio presentazione del Volume su VILLA STOLOJAN a Roma, presso il Circolo degli Esteri; Blog | Meno comando, più guida: l'innovazione ridefinisce la leadership - Alley Oop; Michele Mariotti: Studiare e migliorarsi, sempre; Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo, torna a Roma l’edizione 2026 riconoscimento ad Alberto Barachini. Il viceministro Cirielli (FdI): È vero che ho incontrato l’ambasciatore russo. La Farnesina sapeva. E Tajani confermaIl mio incontro con l’ambasciatore russo? La Farnesina ne era al corrente. Il caso del meeting tra il viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, rivelato da un articolo del ... ilfattoquotidiano.it Chi è Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri finito al centro delle polemiche per l’incontro con l’ambasciatore russoDalle forze armate alla fondazione di Fratelli d’Italia: ecco chi è Edmondo Cirielli, il numero due della diplomazia del governo Meloni Il nome di Edmondo Cirielli è tornato al centro del dibattito ... affaritaliani.it La diplomazia del bene: cinque nuovi Giusti al Viale della Farnesina a Roma Da Sofia 1877 a Santiago 1973, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione InternazionaleMAECI consacra la memoria di chi ha saputo scegliere da che parte stare di Arturo - facebook.com facebook Grazie al grande lavoro diplomatico della Farnesina e del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’export italiano è in crescita. Sempre più persone nel mondo scelgono le eccellenze italiane. x.com