FIRENZE – È stata presentata oggi, giovedì 7 maggio 2026, presso “Il Ghiottone”, la seconda edizione di San Jacopino Viva. L’iniziativa, che mira alla promozione e alla valorizzazione della vivibilità dell’area, nasce dalla sinergia tra gli operatori locali, Confesercenti Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ecco il programma della 2ª edizione. L’appuntamento principale è fissato per sabato 9 maggio; per l’intera giornata, il quartiere sarà animato da un ricco programma che prevede: negozi aperti e proposte di ristorazione locale; un mercatino tematico tra le vie della piazza e animazione speciale a tema “I Pirati”, dedicata alle famiglie e ai più piccoli.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Confesercenti: San Jacopino Viva, presentata la seconda edizione. Commercio, animazione, vivibilità

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